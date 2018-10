Ativista marroquino detido por gritar `Viva o Rif!` perto de patrulha policial

Lusa31 Out, 2018, 22:18 | Mundo

Mohamed Meguh, de 32 anos de idade, estava em liberdade há apenas dois meses, depois de beneficiar em agosto de um indulto real, juntamente com outros 187 ativistas que participaram nas revoltas dos últimos dois anos na região nortista do Rif.

Detido pela primeira vez em Imzuren, no início de junho de 2017, Meguh foi julgado pelo Tribunal de Apelo de Casablanca, ao lado de outros 53 ativistas que integravam a cúpula do movimento regional Hirak, que protagonizou os protestos no Rif.

Em 26 de junho, Meguh foi condenado por este tribunal a dois anos de prisão, mas em agosto beneficiou de um indulto real.

Na terça-feira, o Tribunal de Apelo de Alhucemas condenou 17 pessoas do Rif a penas de prisão entre seis meses e seis anos por participação nos protestos realizados em junho último.

Os protestos no Rif, contra a marginalização e o subdesenvolvimento, decorreram entre o final de 2016 e o início de 2017 e terminaram quando a direção do Hirak foi detida, operação realizada entre maio e junho desse ano.