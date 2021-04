Ativistas exortam EUA a não fazer acordos com o Brasil sobre a desflorestação da Amazónia

. Caso tal não fosse cumprido, o atual presidente dos EUA ameaçou o Brasil com sanções económicas.Tudo indica que este acordo milionário tenha sido o tema em cima da mesa das conversações semanais entre autoridades brasileiras, norte-americanas e europeias, que têm antecedido uma cimeira virtual sobre o aquecimento global marcada para 22 e 23 de abril. O presidente norte-americano convidou 40 líderes mundiais, incluindo o presidente brasileiro Jair Bolsonaro e os chefes de Estado chinês e russo, Xi Jinping e Vladimir Putin, para esta cimeira, onde poderá ser anunciado o acordo.Perante estas notícias,Esta é a preocupação dos grupos indígenas, ambientalistas e ativistas da sociedade civil, que dizem estar a ser excluídos das negociações sobre o futuro da floresta tropical. No início de abril, cerca de 200 organizações não-governamentais brasileiras e internacionais enviaram uma carta a Biden a exigir a "inclusão da sociedade civil, governos regionais, academia e das populações locais” nas negociações do seu Governo com o Brasil sobre a Amazónia.No texto, as várias entidades instam a que "nenhum acordo seja considerado" até que a desflorestação da Amazónia seja reduzida até aos índices que determina a Política Nacional de Mudanças Climáticas.

Ministro do ambiente pede milhões de dólares para combater desflorestação

Ao invés destas organizações, o porta-voz brasileiro presente nestas reuniões com altos funcionários dos EUA é o ministro do Ambiente nomeado por Bolsonaro, Ricardo Salles, envolvido em várias polémicas.Pela primeira vez, Salles apresentou no início deste mês uma meta para a diminuição da desflorestação no Brasil, mas para tal exige uma moeda de troca.Este será o plano que o ministro deverá apresentar na cimeira virtual. Sem esta verba, Salles afirma que o Brasil não será capaz de se comprometer com uma meta de redução da desflorestação.Segundo explicou Salles ao jornal Brasileiro Estado de São Paulo , um terço deste montante seria direcionado para a proteção florestal, para “ações de comando e controle”, e dois terços seriam “para ações de desenvolvimento económico, pagamento por serviços ambientais”, para oferecer “alternativas económicas” àqueles que serão fiscalizados nessas regiões, como trabalhadores que dependem da extração de madeira e agricultores.

“Negociações feitas com o pior inimigo”

Para alertar os EUA para o perigo deste acordo, um conjunto de 199 grupos de sociedade civil publicou, na terça-feira, uma carta endereçada à Casa Branca onde defendem que qualquer acordo com o Governo brasileiro seria equivalente a um apaziguamento.







Não é razoável esperar que as soluções para a Amazónia e para o seu povo venham de negociações feitas a portas fechadas com o seu pior inimigo”, lê-se na carta, citada pelo jornal ”, lê-se na carta, citada pelo jornal The Guardian . “O Governo de Bolsonaro tenta a todo o custo legalizar a exploração da Amazónia, causando danos irreversíveis aos nossos territórios, povos e à vida no planeta”, acrescentam.

“O Brasil é importante demais para ficar fora da mesa de negociações”, disse uma fonte familiarizada com as negociações ao jornal britânico. “Muitos na sociedade civil dizem ‘não negoceiem com o Governo brasileiro’. Mas os EUA dizem que precisam de negociar com líderes eleitos porque não podem adiar a discussão sobre a desflorestação por dois ou mais anos”, explica.À agência Reuters, Cristiane Mazzetti, uma ativista florestal do grupo Greenpeace Brasil, considera que o aumento da desflorestação em março deste ano deve também servir de sinal de alerta para a Administração Biden.“Os dados de março são outra razão pela qual o Governo de Biden não deve assinar um cheque em branco para o Governo de Bolsonaro”, sublinhou a ativista.Este acordo poderá também vir a ser uma mancha para Biden, que pode estar prestes a negociar um acordo avaliado em milhões de dólares para ajudar na desflorestação com um presidente que já se mostrou favorável à exploração agrícola e mineira da Amazónia, qualificou de "cancro" as ONG ecológicas e acusou ainda as potências estrangeiras de criticarem a sua política ambiental de forma a apoderarem-se dos recursos naturais do Brasil.“Eles têm de oferecer dinheiro ao Governo de Bolsonaro para que ele não bloqueie as conferências sobre as alterações climáticas”, acrescentou Izabella Teixeira.

A ex-ministra do Ambiente explica que o dinheiro deste acordo e o prestígio de um acordo alcançado a nível internacional podem servir de tábua de salvação para Bolsonaro, que, a um ano das eleições presidenciais, está a lutar contra uma crise de popularidade, em grande parte devido à forma como está a gerir a pandemia da Covid-19. Nos últimos meses, três ministros demitiram-se do Governo e Bolsonaro anunciou uma reforça ministerial.