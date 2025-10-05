Ativistas foram repatriados de Israel e chegam este domingo a Portugal, confirma o MNE

O MNE português acrescenta que os quatro ativistas "serão acompanhados por um diplomata durante todo o percurso".





A RTP apurou que os quatro portugueses já deixaram o aeroporto de Telavive e vão fazer escala em Madrid antes de aterrarem em Lisboa.





O voo dos quatro portugueses repatriados chega às 20h20 a Madrid, onde faz uma escala antes de partir para Lisboa, aterrando finalmente na capital portuguesa às 22h40.





Nas páginas da Flotilha Humanitária e Palestina em Português, uma publicação nas redes sociais anuncia a receção dos ativistas no Aeroporto de Lisboa pelas 22h30.









View this post on Instagram A post shared by Flotilha Humanitária PT (@flotilhahumanitariapt)

"Esta noite recebemos, no aeroporto de Lisboa, Diogo Chaves, Mariana Mortágua, Miguel Duarte e Sofia Aparício, que estiveram a bordo da Global Sumud Flotilla e foram atacados nas águas internacionais e sequestrados para uma prisão israelita", lê-se numa publicação divulgada nas páginas do Instagram.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves estavam entre os mais de 450 participantes da missão e que foram presos por Israel no dia 1 de outubro.





No comunicado, a diplomacia portuguesa confirma que a Embaixadora de Portugal em Telavive "esteve hoje no centro de detenção de Ketsiot para se assegurar do bom desenvolvimento do processo de repatriação".





A hora de chegada dos quatro ativistas será confirmada durante a tarde, adianta ainda o Ministério.

Em comunicado,