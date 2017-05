Ativistas indonésios resgatam raro orangotango albino

RTP 02 Mai, 2017, 18:24 | Mundo

A orangotango fêmea de cinco anos de idade, pelos claros e olhos azuis foi encontrada pela organização,“Borneo Orangutan Survival” (BOS) na Kalimantan Central, uma pequena província da ilha de Bornéu.



A urgência no salvamento desta primata "especial" deve-se à ameaça constante que existe por parte dos proprietários locais e de algumas empresas de plantação que colocam em risco o habitat desta espécie.



Segundo a informação no site da BOS "um exame físico preliminar conduzido pela médica determinou que este é um orangotango albino: os seus pelos, olhos e cor da pele são mais pálidos do que o normal, e ela é sensível à luz".



"Vamos continuar a observá-la e a realizar exames de saúde. Apesar de estar em cativeiro ela ainda demonstra comportamentos selvagens, o que significa que existe uma boa possibilidade da primata regressar à natureza brevemente”, acrescentou a organização.



A BOS é a maior ONG conservacionista de primatas do mundo e trabalha para o resgate, reabilitação e reintrodução dos orangotangos ao seu habitat natural desde 1991.



Os orangotangos são considerados uma espécie ameaçada pelo "World Wild Life Fund for Nature" e geralmente têm pelo castanho-avermelhado e olhos escuros.



Estes primatas são nativos da Indonésia e da Malásia e apenas são encontrados nas florestas tropicais da ilha de Bornéu e da Sumatra. São a terceira maior espécie de primata do mundo e partilham cerca de 97 por cento dos genes com o ser humano.