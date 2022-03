Atropelada moratória de 2017. Coreia do Norte acusada de ensaiar míssil intercontinental

Foi o presidente sul-coreano quem indicou, em comunicado, que o projétil lançado pelas estruturas militares do regime de matriz estalinista seria um míssil intercontinental. Moon Jae-in sublinhou tratar-se de “uma rutura da suspensão de lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais prometida pelo presidente Kim Jong-un à comunidade internacional”.As Forças Armadas sul-coreanas responderam com disparos – simbólicos - de “mísseis a partir do solo, do mar e do ar”, na direção das suas águas costeiras.



Por sua vez,, ameaçando assim “a paz e a segurança do Japão, da região e da comunidade internacional”. Fumio Kishida pronunciou-se em Bruxelas, na antecâmara da cimeira do G7, o grupo dos sete países mais industrializados.Também a Casa Branca reagiu ao lançamento norte-coreano, garantindo queSegundo o número dois do Ministério japonês da Defesa, Makoto Oniki, o míssil balístico norte-coreano “voou durante 71 minutos”, antes de se precipitar, às 15h44 (6h44 em Lisboa), “na zona económica exclusiva do mar do Japão, a cerca de 150 quilómetros a oeste da Península de Oshima”, na ilha de Hokkaido, no norte do país., fez notar Oniki.

Um fracasso a 16 de março

As autoridades sul-coreanas denunciaram um primeiro ensaio balístico da Coreia do Norte a 16 de março, que terá fracassado:; o regime manteve-se em silêncio.“Pyongyang tentou lançar um ICBM no aeroporto de Sunan, na semana passada, mas falhou. Agora procederam ao lançamento de hoje para maquilhar esta falha e porque querem dominar logo que possível as tecnologias de ICBM”, disse Go Myong-hyun, investigadores do instituto de estudos políticos Asan, em declarações à agência France Presse.

A Coreia do Norte prepara-se para assinalar, a 15 de abril, o 110.º aniversário do nascimento do fundador do regime, Kim Il-sung, avô do atual líder.



, assinalou, por seu turno, Cheong Seong-chang, do centro de estudos norte-coreanos do Instituto Sejong.

“Míssil monstro”

Jong-un elegeu em 2021 como prioridade do regime a otimização da capacidade militar da Coreia do Norte. A começar pelo desenvolvimento de um míssil balístico intercontinental capaz de transportar várias ogivas convencionais ou nucleares – com trajetórias independentes, logo mais difíceis de intercetar., recorda a AFP.Apesar de múltiplas resoluções da ONU e de pesadas sanções internacionais contra o seu programa nuclear,– recorrendo, aparentemente, a outros projéteis que não os ICBM.Em 2017, o regime fez três lançamentos de mísseis intercontinentais Hwasong-15, com capacidade para atingir território dos Estados Unidos.

c/ agências