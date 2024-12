Atualização de imagens com 15 anos no Google Maps ajuda a desvendar crime em Espanha

Foi a própria Polícia Nacional de Espanha que explicou hoje, numa conferência de imprensa em Soria (região de Castela e Leão), que as novas imagens no Google Maps da localidade de Tajueco, onde vivem cerca de 60 pessoas, foram uma pista importante para desvendar o caso.

O Google Maps atualizou em outubro, pela primeira vez em 15 anos, as imagens das ruas de Tajueco e nelas vê-se um homem a colocar dentro da mala de um carro um volume envolto em panos brancos com uma forma semelhante à de um corpo humano.

Noutra imagem da mesma localidade, vê-se uma pessoa a transportar aparentemente o mesmo volume num carrinho de mão.

O homem que aparece a ajeitar o volume na mala do carro foi detido pela polícia, assim como a sua ex-mulher e os dois são suspeitos de ter matado um homem que estava desaparecido desde novembro de 2023, segundo a polícia.

Por causa das imagens do Google Maps, foram feitas buscas num cemitério de uma localidade próxima de Tajueco, onde foi encontrado o torso de um corpo que a polícia pensa ser do homem desaparecido, que manteria uma relação com a mulher detida.

Um primo do homem desaparecido alertou há um ano a polícia para mensagens que estava a receber do telemóvel do familiar, por considerar que estavam a ser enviadas em seu nome por outras pessoas.

As mensagens diziam que o homem, de 33 anos de idade, cubano e a viver em Soria, ia abandonar esta localidade e desfazer-se daquele número de telemóvel.

O primo disse à polícia que as mensagens chegaram após um tempo sem ter notícias do familiar, com quem comunicava regularmente.

A polícia iniciou então uma investigação para tentar localizar o homem e deteve em 12 de novembro passado o casal suspeito do homicídio e de ter esquartejado o corpo do desaparecido.

Os dois detidos ficaram em prisão preventiva depois de terem sido ouvidos por um juiz.

Foi já com o casal detido que foram feitas as buscas no cemitério de Andaluz, também em Soria, onde na semana passada foi encontrado o torso humano.

As imagens na aplicação Google Maps são recolhidas com carros da empresa que passam pelas ruas e quando são publicadas podem ser registos com meses ou já com alguns anos, segundo a própria Google.