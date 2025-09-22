Aumento das tensões. EUA impõem sanções e revogam vistos a mais autoridades brasileiras

Brasília acusa Washington de atacar a sua soberania

A notícia surge numa altura em que o atual presidente brasileiro, Lula da Silva, e Donald Trump estão nos Estados Unidos para a Assembleia Geral das Nações Unidas.

Em comunicado, o Governo brasileiro acusa os Estados Unidos de estarem a atacar a sua soberania e garante que “não se curvará perante mais uma agressão”.



“É uma nova tentativa de interferência indevida nos assuntos internos do Brasil”, diz o comunicado.







O Brasil e os Estados Unidos vivem, nos últimos meses, tensões comerciais e diplomáticas sem precedentes iniciadas com a imposição de tarifas de 50% por parte dos EUA a vários produtos brasileiros.

O presidente dos EUA e os seus aliados políticos denunciaram a condenação de Bolsonaro como fruto de uma “caça às bruxas” política e, de forma mais abrangente, acusaram o sistema judicial brasileiro de censurar os conservadores.





(com agências)

