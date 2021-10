Austrália anuncia ministro para cuidar do ambiente

O apoio do partido Nacional à meta, decidido no domingo, é uma vitória para Scott Morrison, que quer apresentar um plano mais ambicioso para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa da Austrália quando partir na quinta-feira para uma cimeira da ONU em Glasgow, Escócia.A nação é também um dos piores emissores de gases com efeito de estufa "per capita" do mundo, devido à sua forte dependência da energia produzida a partir do carvão.O partido Nacional, de base rural, tem tradicionalmente representado os interesses dos agricultores, mas são agora cada vez mais vistos como defensores das indústrias de combustíveis fósseis.O senador Matt Canavan, que representa o estado de Queensland, rico em carvão, classificou o acordo como mau para o país.", acrescentou Canavan.A Austrália não se comprometeu, a partir de 2015, numa cimeira climática em Paris, a reduzir as emissões até 2030 para os níveis adotados por muitos países.

A cimeira de Glasgow, conhecida como COP26, avaliará o progresso das metas acordadas em Paris.