Austrália. Chuvas ajudam bombeiros após incêndios

Fortes chuvas atingiram a Austrália provocando inundações repentinas em vários Estados, incluindo os mais afetados pelos incêndios. As autoridades resgataram várias pessoas, mas não há mortos ou feridos a registar. As chuvas têm ajudado os bombeiros a combater os fogos no país.