Austrália. Chuvas torrenciais causam inundações na região de Sidney

Foram emitidas ordens de evacuação para algumas áreas.



Há mais de um mês que chove quase ininterruptamente na cidade e em algumas áreas costeiras do estado de Nova Gales do Sul.



As autoridades alertam para o perigo de novas inundações significativas.



Foram registados mais de cento e cinquenta incidentes. Metade deles foram precisamente na área metropolitana de Sydney.



O Serviço de Emergência do Estado recebeu cerca de quatro mil pedidos de ajuda.