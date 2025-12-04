Austrália. Meta começa a banir menores de 16 do Instagram e do Facebook

Estima-se que 150 mil utilizadores do Facebook e 350 mil contas do Instagram sejam afetados. O Threads, semelhante ao X, só pode ser acedido através de uma conta Instagram.

No mês passado, a Meta informou que os utilizadores identificados como menores de 16 anos poderiam descarregar e guardar as suas publicações, vídeos e mensagens antes de as suas contas serem desativadas.

Esta medida sem precedentes será seguida de perto em todo o mundo, enquanto as entidades reguladoras nacionais lidam com os potenciais efeitos nocivos das redes sociais nos jovens.

A maioria das outras plataformas afetadas começou a contactar utilizadores menores de idade, aconselhando-os a descarregar as suas fotografias e contactos e oferecendo a opção de eliminar as suas contas ou congelá-las até completarem 16 anos.

“Melhores versões de si mesmas”

A ministra das Comunicações descreveu os jovens como estando ligados a um “gotejamento de dopamina” desde o momento em que recebem um smartphone e contas nas redes sociais.

Outras aplicações e sites como o Roblox, Pinterest e WhatsApp estão atualmente isentos, mas esta lista pode mudar.

YouTube fala em decisão prematura

O site, um dos mais visitados do mundo, poderia ter ficado isento da medida para permitir que as crianças vissem vídeos educativos.

O YouTube confirmou que todos os seus utilizadores menores de 16 anos serão banidos automaticamente no dia 10 de dezembro.





