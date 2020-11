Austrália pede desculpa ao povo afegão por mortes ilegais de civis

", disse o general Angus Campbell, numa declaração que surge após ter sido conhecida uma investigação sobre este assunto, que se arrastava há anos.", acrescentou o chefe do exército australiano.Os 25 membros das Forças Especiais acusados de má conduta em 23 incidentes deixaram uma "mancha" no seu regimento, nas forças armadas e na Austrália, acrescentou, recomendando a acusação por crimes de guerra.", observou também o general Campbell.O militar anunciou também a revogação de algumas medalhas atribuídas a forças de operações especiais que serviram no Afeganistão entre 2007 e 2013.

Após os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, mais de 26.000 soldados australianos foram enviados para o Afeganistão para lutar ao lado das forças norte-americanas e aliadas contra os Talibã, a Al-Qaeda e outros grupos extremistas islâmicos.