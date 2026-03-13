Austrália retira pessoal diplomático não essencial de Israel, Líbano e EAU

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Penny Wong, declarou que a decisão foi tomada em resposta ao aumento dos riscos na região e indicou que ficaria apenas o pessoal considerado essencial para a manutenção das funções diplomáticas e para o auxílio a cidadãos australianos.

A mesma responsável governamental reiterou a recomendação aos cidadãos australianos para que abandonem a zona, dias depois de Camberra ter anunciado o envio de apoio militar defensivo aos países do golfo Pérsico afetados por ataques de mísseis e drones iranianos.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, confirmou o envio de 85 militares e uma aeronave de alerta aéreo antecipado E-7A Wedgetail para os EAU, para reforçar a vigilância e a defesa do espaço aéreo regional.

Segundo o governo australiano, o destacamento terá duração inicial de quatro semanas e faz parte da cooperação em defesa com os parceiros daquela região.

O ministro da Defesa, Richard Marles, frisou que a participação das forças armadas da Austrália exclui operações ofensivas contra a República Islâmica iraniana.

Segundo dados oficiais, há cerca de 115 mil australianos a residir atualmente no Médio Oriente, incluindo cerca de 24 mil nos EAU.