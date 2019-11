Austrália. Sidney acorda com céu coberto de fumo cinzento

Durante a noite, os ventos provenientes dos incêndios que estão a deflagrar nas montanhas de Gosper, situadas a 300 quilómetros a noroeste de Sidney, levaram uma nuvem de fumo cinzenta, que está a colocar a qualidade do ar com os níveis mais perigosos dos últimos tempos.



O manto de fumo está também a afetar as cidades de Wollongongong e Newcastle e deverá ser agravado pelo calor intenso que se irá registar na costa leste da Austrália.



Esta terça-feira, os habitantes de Sidney foram alertados para o facto de as temperaturas alcançarem os 37 graus.



Mais de 1.300 bombeiros continuam a combater os incêndios que deflagraram no país nas últimas semanas.



Segundo o Serviço de Incêndios Rurais de Nova Gales do Sul, “o fumo irá manter-se pelos próximos dias”.



Segundo o portal AirVisual, que mede a qualidade do ar em todo o mundo, Sidney está na 17ª posição, duas abaixo da cidade chinesa de Xangai, num ranking liderado por Daca, no Bangladesh.



Sidney está a bater recordes de poluição do ar, tendo atingindo valores que estão oito valores acima da marca nacional.



Os cerca de cinco milhões de habitantes da cidade foram aconselhados a manter-se dentro de casa e foram também disponibilizados guias de primeiros socorros, para ajudar pessoas que tenham asma ou outros problemas respiratórios.



As autoridades alertaram para a possibilidade de o perigo de incêndios aumentar ainda mais, uma vez que o sul da Austrália irá chegar aos 42 graus na próxima quarta-feira.



Os incêndios florestais em Nova Gales do Sul, a região mais duramente atingida pelos incêndios e seca severa fizeram, pelo menos, seis mortes.



Ao início da manhã estavam ativos 50 incêndios na região costeira e interior do norte do Estado.



As autoridades registaram, até ao momento, 468 habitações destruídas pelas chamas.