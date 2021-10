Austrália vai apelar no G20 a ação mundial de responsabilização das redes sociais

Scott Morrison chicoteou as mensagens de assédio e ódio que os utilizadores publicam anonimamente, sem que as redes sociais tomem medidas: "".O governo australiano está atualmente a trabalhar para legislar um código de privacidade para redes e plataformas sociais, bem como para outras empresas que gerem dados, que inclui medidas rigorosas relacionadas com requisitos de privacidade, bem como acesso a menores.Morrison explicou que vai apresentar este projeto de lei no G20, bem como outras medidas anteriores implementadas no país, tais como a criação de uma comissão de segurança virtual para regular as atividades nas redes sociais.Este problema não afeta apenas a Austrália, mas outros países do mundo, justificou o governante em declarações aos jornalistas antes de iniciar a viagem a Roma.





Morrison recordou os progressos realizados na sequência do manifesto assinado em Paris em 2019 por dez países e gigantes da Internet para tornar mais eficaz a luta contra a divulgação de conteúdos ou mensagens terroristas que incitam ao ódio.A iniciativa, liderada pela Nova Zelândia e França, seguiu-se ao ataque supremacista nesse ano na cidade neozelandesa de Christchurch que resultou na morte de 51 muçulmanos, depois do autor do ataque ter transmitido ao vivo parte do massacre.