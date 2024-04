Australianos manifestam-se contra a violência de género

Dezenas de milhares de homens e de mulheres juntaram-se em protesto, durante o fim de semana, em várias cidades australianas contra a violência baseada no género., afirmou uma das organizadoras dos protestos em Camberra, Martina Ferrara, citada pela BBC.Por sua vez, Sarah Williams, do grupo que está a organizar as marchas “What were you wearing?” (“O que é que tinhas vestido?”), disse na televisão estatal ABC que”.Até ao dia de hoje,. O Governo tem rejeitado, contudo, criar uma comissão de combate à violência doméstica.A violência de género tem sido, aliás, um tema quente nos últimos anos na Austrália, onde em 2021 dezenas de milhares de cidadãos se manifestaram na sequência de um caso de abuso sexual contra uma conselheira política no Parlamento em Camberra.

“A Austrália tem de fazer melhor”

No sábado, o primeiro-ministro do país classificou a violência de género como uma “epidemia” e anunciou através da rede social X que iria participar na marcha na capital do país este domingo porque “uma mulher foi assassinada a cada quatro dias este ano”., escreveu Anthony Albanese.Durante o protesto de domingo, Albanese admitiu que o Governo precisa de fazer melhor, a todos os níveis, no que toca à violência de género., disse na marcha em Camberra.Embora os manifestantes exigissem que a violência contra as mulheres se tornasse uma emergência nacional, o governante considerou que não era uma questão para resolver num “mês ou dois”.Entretanto, o primeiro-ministro confirmou que foi convocada uma reunião urgente do Gabinete Nacional para a Violência contra as Mulheres, apelando a que os governos de todas as regiões do país se concentrem nas mudanças e em combater este problema., disse ainda Albanese no comício No More, organizado pelo grupo de defesa What Were You Wearing.