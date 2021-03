Autoproclamado Estado Islâmico reivindica a autoria do ataque a Palma

Há mais de três anos que Cabo Delgado é alvo dos jihadistas. A província de Cabo Delgado situa-se no Norte de Moçambique e tem praticamente o tamanho de Portugal Continental. É aqui, perto da fronteira com a Tanzânia, que se situa a vila de Palma, alvo de um ataque contínuo nos últimos cinco dias que provocou a morte a dezenas de civis e a fuga de milhares de pessoas.