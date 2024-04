Autoriades começam a retirar residentes de edifício ocupado nos arredores de Paris

A operação de evacuação daquela que chegou a ser considerada a maior ocupação de um edifício em França era esperada há vários dias e mobilizou cerca de 250 agentes, indicaram as autoridades do departamento de Val-de-Marne.

Muitos dos sem-abrigo que viviam nesta empresa desativada de Vitry-sur-Seine abandonaram o local antes da chegada da polícia.

O edifício chegou a albergar 450 imigrantes, 80% dos quais residem legalmente em França, de acordo com a associação Migrantes Unidos.

Com malas na mão, contendo todos os pertences da vida em França, e olhares preocupados, os cerca de 300 ocupantes que ficaram abandonaram o local pouco depois das 08:00 (07:00 em Lisboa).

Alguns deles viviam neste local há vários meses, sem conseguir encontrar alojamento privado ou à espera de habitação social.

O grupo Revers de la Médaille, que reúne as associações que ajudam as pessoas que vivem na rua, tem vindo a alertar para a situação dos sem-abrigo, cujos acampamentos improvisados estão a ser desmantelados a um ritmo cada vez mais acelerado com a aproximação dos Jogos Olímpicos (26 de julho a 11 de agosto).