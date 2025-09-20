Autoridade Palestiniana saúda Portugal por reconhecer Palestina

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português anunciou na sexta-feira o reconhecimento da Palestina no domingo, "ainda antes da Conferência de Alto Nível da próxima semana", organizada pela França e Arábia Saudita na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Expatriados saúda a decisão da República Portuguesa de reconhecer o Estado da Palestina amanhã, domingo", disse o ministério num comunicado divulgado nas redes sociais.A decisão de Portugal "apoia os esforços para alcançar a paz e implementar a solução de dois Estados", disse o ministério no comunicado, citado pelas agências de notícias palestiniana WAFA e espanhola EFE.Pediu também que "participem ativamente nos esforços internacionais para garantir um cessar-fogo imediato, proteger a população civil e iniciar um processo político negociado que ponha fim à ocupação israelita e permita ao povo palestiniano exercer o direito à autodeterminação".Portugal integra um grupo de países que anunciaram em julho a intenção de reconhecer a Palestina e manifestaram preocupação com a morte de civis na Faixa de Gaza às mãos do exército israelita.Entre esses países estão França, Canadá, Malta, Austrália, Luxemburgo e Andorra, que pretendem oficializar o reconhecimento durante a Assembleia Geral da ONU da próxima semana, bem como São Marino, que indicou que o fará até ao final do ano.O Reino Unido e a Bélgica também anunciaram que irão reconhecer a Palestina nos próximos dias.Entidades independentes da ONU, relatores de direitos humanos, organizações não-governamentais e um número crescente de países classificam como genocídio a ofensiva militar israelita contra a Faixa de Gaza, que já causou mais de 65 mil mortos palestinianos.A guerra em curso na Faixa de Gaza teve como causa direta o ataque do grupo extremista palestiniano Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.Das pessoas raptadas nesse dia, 48 ainda permanecem em Gaza, duas dezenas das quais estarão vivas, segundo o exército israelita.O Hamas, que expulsou a Fatah, do presidente da ANP, Mahmoud Abbas, da Faixa de Gaza e governa o enclave desde 2007, é considerado um grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido.