Autoridades de Kinshasa acusam extremistas do ADF da morte de 40 pessoas

Até ao momento não se conhecem os detalhes do ataque que terá ocorrido durante a noite de quarta-feira e a madrugada de hoje na zona leste da República Democrática do Congo.

De acordo com as autoridades de Kinshasa tratou-se de uma operação da Aliança das Forças Democráticas (ADF, na sigla em inglês), movimento armado, ligado aos extremistas do Estado Islâmico e que surgiram nos anos 1990 no Uganda tendo expandido as ações para o leste da República Democrática do Congo.