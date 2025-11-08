Autoridades do Paraná decretam calamidade devido a tornado que causou seis mortos no Brasil

O fenómeno meteorológico registado na sexta-feira à noite, de dimensões inéditas, com ventos que atingiram os 250 quilómetros por hora, chuvas intensas e granizo, deixou cerca de 10 mil pessoas desalojadas em 14 municípios do Paraná, estado que faz fronteira com a Argentina, segundo a agência EFE.

As cidades mais afetadas foram Rio Bonito do Iguaçu, onde se registaram cinco vítimas mortais, e Guarapuava, com um morto na zona rural.

As equipas de resgate continuam à procura de uma pessoa dada como desaparecida e de outras possíveis vítimas sob os escombros de dezenas de habitações.

O governo estadual montou um hospital de campanha em Rio Bonito do Iguaçu para dar resposta à elevada procura por cuidados médicos e informou que dez dos feridos estão em estado grave, tendo sido transferidos para unidades hospitalares com maior capacidade.

Na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, cidade com cerca de 13.500 habitantes, onde o tornado destruiu aproximadamente 90% das habitações e edifícios, morreram três homens, com idades entre os 49 e os 83 anos, uma mulher de 47 e uma adolescente de 14.

Com casas demolidas, árvores e postes de eletricidade arrancados e veículos virados pela força dos ventos, a cidade foi descrita como "um cenário de guerra" pelo subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, Jonas Emmanuel Benghi Pinto.

O governador do estado, Ratinho Junior, declarou o estado de calamidade pública para poder mobilizar recursos sem restrições e financiar medidas de emergência.

O responsável anunciou ainda que, após o fim das operações de busca e salvamento, terão início os trabalhos de reconstrução das habitações.

Ratinho Junior, que visitou a região afetada, decretou também três dias de luto oficial em memória das vítimas.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nas redes sociais o envio de membros do Governo e de equipas médicas ao Paraná para colaborar nas operações de resgate e reconstrução.

Segundo os serviços meteorológicos, a destruição foi provocada por um tornado formado dentro de uma supercélula, um tipo de tempestade extrema de longa duração caracterizada por uma corrente ascendente rotativa.

Os outros dois estados da região sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também declararam o estado de emergência devido à passagem de um ciclone extratropical que causou danos em vários municípios e continua a avançar em direção a norte.

O Governo de São Paulo, o estado mais populoso do Brasil, emitiu alertas a vários municípios devido à possibilidade de o ciclone chegar hoje ao seu território.

Na cidade do Rio de Janeiro, ventos fortes e chuvas associados ao ciclone derrubaram árvores em importantes avenidas e provocaram inundações.

Os fenómenos meteorológicos ocorrem a dois dias do início, em Belém, na Amazónia, da Conferência do Clima COP30, onde serão debatidas medidas globais de adaptação face à intensificação dos fenómenos extremos provocados pelas alterações climáticas.