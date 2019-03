Autoridades holandesas colocam hipótese de tiroteio em Utrecht ter sido originado por conflito familiar

Ainda assim as autoridades holandesas não colocaram de lado a hipótese de se tratar de um atentado terrorista e adiantam que nenhuma pista pode ainda ser descartada.



A última informação avançada pela polícia dá conta da detenção de um terceiro suspeito que poderá estar relacionado com o crime, mas não se sabe qual o envolvimento com o atirador.



Durante o dia de hoje, e após o interrogatório dos suspeitos, deverá haver alguns esclarecimentos em relação à motivação do crime.



O enviado da RTP, Duarte valente, deu os últimos pormenores.