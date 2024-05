Autoridades meteorológicas avisam para novas tempestades no sul do Brasil

"Previsão de chuvas intensas, amanhã [quarta-feira], em áreas do Rio Grande do Sul. O volume total de chuva pode chegar a 50 milímetros (mm) em 24 horas, com ventos de até 60 km/h", lê-se num comunicado divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia da região.

Também o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, recorreu hoje às redes sociais para avisar que "são esperadas cheias de grandes proporções" nos próximos dias.

As fortes chuvas que começaram há 10 dias deram uma pequena trégua na segunda-feira e hoje, mas provocaram uma elevação sem precedentes no nível dos rios, causando enormes prejuízos em várias localidades e inundando grande parte de Porto Alegre, capital do estado.

Além das quase 100 mortes, a Defesa Civil confirmou até o momento 131 desaparecidos e 362 feridos.

As chuvas afetaram mais de 1,4 milhões de habitantes de 397 municípios, dois terços do total do estado, que sofrem com a falta de alimentos, remédios e serviços básicos como eletricidade e água.

O Rio Grande do Sul foi o mais atingido pelas chuvas, com pelo menos 90 vítimas mortais, enquanto o estado vizinho de Santa Catarina registou uma morte.

As autoridades brasileiras estão a concentrar-se no resgate dos sobreviventes que ainda estão isolados, enquanto trabalham para garantir energia e água à população.