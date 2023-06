Autoridades russas deixam cair acusações contra o grupo Wagner

Perante essas circunstâncias, “a desistência do processo foi decidida a 27 de junho”, acrescenta o FSB, citado pelas agências russas.O Kremlin já tinha dado garantias de segurança para os combatentes do grupo Wagner e terão mesmo sido a base do acordo que fez recuar as tropas de Prigozhin, 24 horas depois do início da rebelião.

Segundo o Kremlin, o acordo mediado pelo presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, estabelece que Prigozhin fique exilado na Bielorrússia, em troca de imunidade para si e para os seus mercenários.

No seu discurso ao país na noite de segunda-feira, o presidente russo deixou elogios aos mercenários do grupo Wagner, afirmando que "revelaram sabedoria" ao recuar e que provaram ser "patriotas russos".“Esta minha promessa será cumprida. Repito: a escolha é de cada um de vós”, assegurou Putin.“Os organizadores da rebelião traíram-nos e traíram até aqueles que envolveram no seu ato”, declarou Vladimir Putin, sem nunca mencionar Prigozhin.“Mentiram-lhes, empurraram-nos para a morte, para o fogo e levaram-nos a disparar contra os seus. Era precisamente esse resultado, o fratricídio, que os neonazis de Kiev queriam, assim como os seus mestres do Ocidente”, firmou.

Wagner vai entregar equipamentos ao Ministério da Defesa

Agências russas também anunciaram esta terça-feira, citando o Ministério da Defesa da Rússia, que o grupo Wagner vai entregar o seu equipamento militar pesado ao ministério.Na segunda-feira, o líder do Wagner afirmou que o grupo mercenário deveria abandonar as suas posições a 30 de junho e entregar os seus equipamentos ao Distrito Militar do Sul em Rostov, na Rússia.No entanto, Prigozhin afirmou que as tropas de Moscovo atacaram as forças de Wagner na sexta-feira, dias antes do prazo estipulado."O objetivo da marcha das suas forças" sobre Moscovo foi evitar a "destruição" da sua companhia privada de mercenários" e "levar à justiça aqueles que, através das suas ações não profissionais, cometeram um enorme número de erros durante a operação militar especial", defendeu Prigozhin no seu discurso na segunda-feira.

