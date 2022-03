Autoridades ucranianas alertam para fuga em central química

Dmytro Zhyvytsky, governador da região de Sumy, alertou para uma "fuga de amoníaco" na fábrica de fertilizantes Sumykhimprom. A fuga terá abarcado uma área de 2,5 quilómetros em redor do complexo.As autoridades locais ainda não puderam apurar a dimensão ou as causas deste incidente. Em mensagem na plataforma Telegram, Dmytro Zhyvytsky pediu aos habitantes que procurassem "abrigos, caves e pisos baixos".

O governador de Sumy indicou que foram entretanto destacadas para o local equipas de emergência.



A cidade vizinha de Sumykhum, com uma população de 250 mil habitantes antes do início da guerra, não corre riscos imediatos, tendo em conta a direção dos ventos.

A 350 quilómetros e leste de Kiev, Sumy é palco de confrontos desde o início da invasão russa.

As forças russas acusam o Governo da Ucrânia de preparar a utilização de armas químicas e de ter promovido um programa para o desenvolvimento deste tipo de armamento.

O ministro russo da Defesa afirmou no domingo que "os nacionalistas" haviam "minado" as instalações de armazenamento de amoníaco e cloro em Sumykhimprom, "com o objetivo de envenenar em massa os habitantes da região de Sumy, no caso de unidades das forças armadas russas entrarem na cidade".

A Rússia desencadeou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já provocou pelo menos 902 mortos e 1.459 feridos entre a população civil, incluindo mais de 170 crianças. A invasão lançou em fuga mais de dez milhões de pessoas, das quais mais de 3,3 milhões para países vizinhos, de acordo com dados das Nações Unidas.

c/ agências