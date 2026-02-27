Avanço nas negociações. Irão aceita deixar de armazenar urânio enriquecido

No entanto, o ministro reconhece que os negociadores precisam “de um pouco mais de tempo” para acertar alguns pormenores. Na próxima semana, logo na segunda-feira, os negociadores reúnem-se em Viena.





O ministro omani considera que as partes poderão chegar a um acordo "de forma amigável e abrangente" nos próximos três meses.



"Se o objetivo final é garantir para sempre que o Irão não pode ter uma bomba nuclear, acredito que resolvemos esta questão através destas negociações, concordando com um avanço muito importante, nunca antes alcançado", disse o chefe da diplomacia de Omã.





Há várias décadas que Teerão insiste no direito de acesso e produção de energia nuclear para fins civis, por exemplo para fins energéticos ou medicinais. No entanto, a Administração Trump continua a insistir numa proibição total de enriquecimento de urânio no país.

"Não estou satisfeito"

Os Estados Unidos, sob a primeira administração Trump, rasgaram este acordo em maio de 2018, por considerarem que este não impedia Teerão de desenvolver a bomba.







