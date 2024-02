Avaria em câmara frigorífica deita a perder 30 anos de investigação sobre leucemia na Suécia

Um mau funcionamento nas câmaras frigoríficas do Instituto Karolinska, na Suécia, levou à perda de 30 anos de trabalho de investigação sobre a leucemia. As amostras, num valor estimado em mais de 43 milhões de euros, estavam armazenadas em tanques criogénicos, mas uma falha de nitrogénio na refrigeração durante as férias do Natal estragou-as.