Avião aterra de emergência em Madrid. Passageiros correram "risco relativo"

O especialista explica que se tratou apenas do rebentamento do pneu, o que em si pode não ser grave, mas também pode causar danos colaterais sérios.



Nesta situação coube à tripulação tomar uma decisão crítica, tendo em conta os danos causados ao aparelho na descolagem.



O piloto decidiu, neste caso, ficar a sobrevoar a cidade de Madrid durante quatro horas para largar o combustível e assim, aterrar com menos peso.



Miguel Silveira explica que o piloto quis cumprir com a regulamentação e aterrar com um peso inferior ao peso máximo permitido para aquele avião numa aterragem.



No entanto, caso o nível de emergência fosse superior, o avião poderia ter tentado uma aterragem com qualquer peso excessivo, o que se designa de "aterragem overload".