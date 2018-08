Avião despenha-se no México e faz 80 feridos

Mário Aleixo - RTP01 Ago, 2018, 06:30 / atualizado em 01 Ago, 2018, 08:24 | Mundo

Segundo os últimos números conhecidos e divulgados pela rede ABC, dos Estados Unidos, 80 pessoas ficaram feridas, sendo que duas com gravidade.





Não há notícia de mortos. Inicialmente havia a informação de que duas pessoas estavam em estado grave mas o governador do estado de Durango explicou que só o piloto do avião está em estado grave mas estável.

José Aispuro adiantou também que foi o vento forte que afetou os dois motores do avião e que o aparelho caiu a 300 metros da pista do Aeroporto Guadalupe Victoria, em Durango, no norte do MéxicoUm correspondente da AFP no local viu o avião envolto numa nuvem de fumo e os passageiros a sair a pé do aparelho, alguns com ferimentos ligeiros visíveis.As primeiras imagens difundidas nas redes sociais e meios de comunicação social mostram um avião no solo, com a cabine parcialmente consumida por um incêndio, descreveu a AFP.De acordo com a Proteção Civil daquele Estado mexicano, o avião ter-se-á despenhado pouco depois da descolagem e tinha como destino a Cidade do México, adiantou a agência Efe.O avião envolvido no acidente é um Embraer 190 com capacidade para 100 pessoas, adianta ainda a AFP.