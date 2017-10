Avião militar despenha-se em Espanha

RTP12 Out, 2017, 12:05 / atualizado em 12 Out, 2017, 12:24 | Mundo

BREAKING Eurofighter jet crashes at Los Llanos airbase after National Day parade in Madrid, Spain pic.twitter.com/Og13a19012 — Air Disasters (@AirCrashMayday) 12 de outubro de 2017

Lugar del accidente del #Eurofighter en Albacete, en la base aérea de Los Llanos. pic.twitter.com/yQEmrWzf3i — Manuel (@manueldevjour) 12 de outubro de 2017

De acordo com fontes militares citadas pelo jornal El Pais, o piloto não terá conseguido ejetar-se do avião e terá perdido a vida.O acidente terá ocorrido às 12h15, hora espanhola. A base aérea de Los Llanos situa-se a 300 quilómetros a sudeste de Madrid.No desfile aéreo, que decorreu no âmbito das comemorações do dia nacional de Espanha em Madrid, participaram 78 aeronaves, do Exército, Guardia Civil e Patrulha Acrobática Águila.(em atualização)