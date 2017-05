Avião mistério dos EUA passa 718 dias no espaço

Jorge Almeida - RTP 08 Mai, 2017, 19:44 / atualizado em 08 Mai, 2017, 19:55 | Mundo

É um pequeno avião não tripulado com o nome X-37B e pertence à Força Aérea norte-americana. Passou quase dois anos no espaço, para sermos exatos, esteve em órbitra, 718 dias.



A objetivo da sua missão é confidencial, apesar de alguns especialistas militares especularem que a aeronave serve para espionagem ou mesmo para a realização de testes de uma arma espacial secreta.



O brigadeiro general Wayne Monteith revelou apenas que “a nossa equipa estava a preparar-se para este evento há vários anos, e estou extremamente orgulhoso de ver nosso trabalho culminar com a aterragem segura e bem-sucedida do X-37B”.Mas a aterragem do misterioso avião foi tudo menos discreta. A sua velocidade supersónica na entrada da atmosfera acordou “metade” da costa leste da Flórida às 08:00 AM (hora local) do sono tranquilo de uma manhã de domingo.Um dos residentes disse, “pensei que alguém tinha batido na minha garagem… Foi um boom enorme.”A próxima missão do X-37B está prevista ainda para o ano de 2017.