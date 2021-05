Aviões israelitas lançam novos ataques em Gaza

Dezenas de mísseis caíram em diferentes partes do enclave palestiniano, segundo testemunharam repórteres das agências noticiosas internacionais.



Numa breve declaração, a Força Aérea Israelita disse que os seus "aviões de combate" estavam a atingir "alvos terroristas" em Gaza.



De acordo com a agência Associated Press, várias explosões abalaram a cidade de norte para sul durante cerca de 10 minutos na noite de domingo.



A mesma fonte adianta que os ataques foram mais intensos do que a série de raides aéreos ocorridos 24 horas antes.



No domingo, ataques aéreos israelitas à cidade de Gaza destruíram três edifícios e mataram pelo menos 42 pessoas, segundo médicos palestinianos, naquele que foi o ataque mais mortífero da mais recente escalada de violência no Médio Oriente.



Apesar do balanço de vítimas e dos esforços internacionais de mediação para um cessar-fogo, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, assegurou que a quarta guerra com o Hamas, que governa em Gaza, irá continuar.



O Hamas também prosseguiu, lançando foguetes a partir de áreas civis em Gaza em direção a áreas civis em Israel.



Um deles atingiu uma sinagoga na cidade meridional de Ashkelon horas antes dos serviços noturnos para o feriado judeu de Shavuot, disseram os serviços de emergência israelitas.



Pelo menos 188 palestinianos foram mortos nas centenas de ataques aéreos em Gaza, incluindo 55 crianças e 33 mulheres, e 1.230 pessoas ficaram feridas.