Aviso de Kaja Kallas. Propostas de concessão de terras à Ucrânia são armadilha de Putin

Kaja Kallas - que foi colocada na "lista de procurados" do Kremlin - também falou longamente sobre garantias de segurança "fiáveis e robustas" para a Ucrânia.

"Putin está apenas a rir, não a parar a matança, mas a aumentar a matança", acrescentou Kaja Kallas. "Estamos a esquecer-nos que a Rússia não fez uma única concessão".

Trump dá prazo de duas semanas

"Precisamos de perceber qual o país que estará pronto para fazer o quê em cada momento específico", acrescentou.

Ucrânia ataca infraestrutura energética russa

A Ucrânia intensificou os ataques às infraestruturas energéticas russas, tendo como alvo um sector que desempenha um papel fundamental no financiamento dos esforços de guerra do Kremlin. As vendas de petróleo e gás representam um quarto da receita orçamental total da Rússia.

A Rússia, por seu lado, intensificou os seus próprios ataques às infraestruturas energéticas ucranianas, apesar dos esforços do presidente norte-americano, Donald Trump, para pôr fim ao conflito.





