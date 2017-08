Partilhar o artigo Bairro na maior cidade do sul da Rússia evacuado devido a incêndio Imprimir o artigo Bairro na maior cidade do sul da Rússia evacuado devido a incêndio Enviar por email o artigo Bairro na maior cidade do sul da Rússia evacuado devido a incêndio Aumentar a fonte do artigo Bairro na maior cidade do sul da Rússia evacuado devido a incêndio Diminuir a fonte do artigo Bairro na maior cidade do sul da Rússia evacuado devido a incêndio Ouvir o artigo Bairro na maior cidade do sul da Rússia evacuado devido a incêndio

Tópicos:

Rotov-sur-le-Don, Rússia,