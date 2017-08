Bannon sai da Casa Branca

RTP 18 Ago, 2017, 18:15 / atualizado em 18 Ago, 2017, 19:49 | Mundo

“O chefe de pessoal da Casa Branca, John Kelly , e Steve Bannon concordaram mutuamente que hoje seria o último dia de trabalho do Steve”, declarou a porta-voz da Casa Branca Sarah Sanders. “Estamos gratos pelo seu serviço e desejamos-lhe o melhor”, conclui a declaração.



De acordo com a CNN, BBC e Washington Post, Steve Bannon foi demitido pelo Presidente Donald Trump.



A Reuters cita uma fonte próxima para dizer que foi dada uma oportunidade a Bannon para sair pelo seu pé. “A decisão do Presidente foi tomada ao longo das últimas semanas”, conclui a mesma fonte.



A entrevista que Bannon concedeu ao American Prospect esta semana terá sido um ponto chave da decisão, já que as palavras foram entendidas como sendo uma desvalorização da posição de Trump sobre a Coreia do Norte.



Nos últimos dias e na sequência das declarações de Trump sobre o racismo e os supremacistas brancos depois do ataque Charlottesville, as críticas ao nacionalista Bannon terão subido de tom, bem como a pressão para afastar o estratega principal de Trump.



A saída acontece sete meses depois de Donald Trump ter sido eleito Presidente dos EUA. Steve Bannon foi um dos elementos centrais na campanha presidencial.



Bannon, um nacionalista e antigo responsável do Breitbart.com, ajudou a criar o slogan America First” com que Trump se apresentou na campanha eleitoral.



O diário The New York Times noticiou hoje, citando colaboradores do Presidente norte-americano, que Trump iria demitir Steve Bannon, antigo chefe de redação do `site` Breitbart, que transformou numa das plataformas favoritas da extrema-direita norte-americana, por este ter alimentado várias fugas de informação para prejudicar fações rivais dentro da Casa Branca.