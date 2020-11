Batalha pós-eleitoral de Trump nos tribunais coleciona mais uma derrota

“A campanha nunca alega que qualquer boletim foi fraudulento ou depositado por um eleitor ilegal”, escreve o juiz relator Stephanos Bibas, nome indicado por Trump.

Em causa estava um processo relativo aos resultados da eleição presidencial no Estado da Pensilvânia que havia já sido rejeitado em primeira instância.



A queixa interposta pelos advogados do Presidente cessante, prossegue o painel, “nunca alega que qualquer acusado tratou a campanha de Trump ou os seus eleitores pior do que tratou a campanha de Biden ou os seus votos. Chamar a algo discriminação não o torna verdadeiro”., acentua-se no acórdão.O painei de juízes recusou também a moção da equipa legal de Trump, encabeçada pelo antigode Nova Iorque Rudy Giuliani, com o objetivo de deitar por terra a certificação dos votos na Pensilvânia, Estado que atribuiu ao democrata Joe Biden os seus 20 votos no Colégio Eleitoral., concluem os juízes.

“Donald Trump perdeu”

.@RudyGiuliani and me on Third Circuit’s opinion:



The activist judicial machinery in Pennsylvania continues to cover up the allegations of massive fraud.



We are very thankful to have had the opportunity to present proof and the facts to the PA state legislature.



On to SCOTUS!