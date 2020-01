BE quer que Governo impeça venda de ações de Isabel dos Santos de empresas nacionais

Sobre o caso Luanda Leaks, em resposta à líder do Bloco de Esquerda, o primeiro-ministro tinha negado qualquer tratamento preferencial a Isabel dos Santos.Mas Catarina Martins insiste que todos os governos tiveram responsabilidades e o governo liderado por António Costa não foi exceção.Palavras da líder do Bloco de Esquerda à margem de uma iniciativa sobre deficiência que se realiza esta tarde, em Lisboa.

Catarina Martins recorda as propostas do partido para este sector nomeadamente o acesso À reforma antecipada o aumento do apoio assistencial e o cumprimento da lei das acessibilidades.