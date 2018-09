BE questiona Governo sobre disponibilidade para registar Aquarius em Portugal

RTP25 Set, 2018, 11:18 / atualizado em 25 Set, 2018, 12:52 | Mundo

De acordo com Pedro Filipe Soares, este é “um repto a todos os que acreditam numa política internacional de solidariedade, de humanismo para responder a esta atitude de pressão inaceitável por parte do governo italiano, agora em relação ao Governo do Panamá”, que levou a que a autoridade portuária daquele país retirasse o pavilhão ao navio Aquarius.



Desde fevereiro de 2016, o Aquarius já resgatou quase 30 mil pessoas. O bloquista lembra que só em 2018 morreram mais de 1.200 pessoas no Mediterrâneo, o que demonstra “a importância de termos navios como este a salvar pessoas”.





Pedro Filipe Soares acredita que o pedido do BE será aceite pelo governo português e lembra as palavras de Augusto Santos Silva há uns meses quando disse que os migrantes “não são carga, têm direitos e devem ser tratados com humanidade”, apontando o dedo ao governo italiano. Portugal recebeu mesmo refugiados vindos de navios que Itália não aceitou receber. Portugal “já bateu o pé a Itália”, argumenta o deputado bloquista.





“O que dizemos ao Governo português é: vamos então dar o passo para dizer que a política de xenofobia do governo italiano não tem sucesso”, desafia o BE, que pretende ainda averiguar se Portugal pode receber os 58 migrantes que estão a bordo do navio sem conseguirem desembarcar.





O Aquarius é o “último dos navios a operar”, lembra o BE. “Todos os outros foram pressionados das mais diversas formas” para deixarem de operar.







Para Pedro Filipe Soares, a continuação da atividade destes navios é essencial para salvar vidas, mas também para “fiscalizar” a atuação das autoridades marítimas como a italiana que, por vezes, “olham para o lado” em vez de resgatarem os migrantes.







Para o Bloco de Esquerda, está em causa uma escolha difícil entre “ceder aos populismos, à xenofobia, ao império do medo sobre o outro” ou ser fiel à história e legado de humanismo na Europa.