Bebés de cesariana têm maior probabilidade de desenvolver problemas imunitários

RTP23 Set, 2019, 09:24 / atualizado em 23 Set, 2019, 09:31 | Mundo

Segundo um novo estudo da Universidade Pública de Londres, o parto pode ser um momento decisivo para a saúde dos bebés, durante o primeiro-ano de vida.



Um parto natural (pélvico) permite que os recém-nascidos, no momento exato em que nascem, sejam imediatamente expostos às “bactérias boas” oriundas da mãe, e não às bactérias hospitalares.







O mesmo não acontece quando o parto é feito através de uma cesariana. Nestes casos, segundo as análises recolhidas durante o estudo, os bebés apresentam mais bactérias provenientes do ambiente hospitalar do que as transmitidas pela mãe, incluindo algumas estirpes resistentes a antibióticos.





Esta diferença de bactérias significa uma constituição diferente da flora intestinal. Ou seja, segundo a investigação, o conjunto de microrganismos (bactérias, micróbios e fungos) que vivem nos intestinos do ser humano é influenciado pelo tipo de parto.



A flora intestinal é um fator determinante para o bom funcionamento do organismo, como um todo. Não só é responsável pela digestão, como também pela absorção de nutrientes e proteção do sistema imunitário.



Ao deixarem de passar pelo processo de colonização das “bactérias boas”, os bebés de cesariana apresentam maior possibilidade de ter asma, alergias e outros problemas imunitários, revela o estudo.





De acordo com Nigel Field, um dos autores do artigo, “a forma como o sistema imunitário funciona durante o resto da vida pode estar relacionada com a primeira interação que se tem com as bactérias, enquanto recém-nascido”.





A cesariana continua a ser, em muitos casos, a única forma de salvar a mãe e o respetivo recém-nascido. Os investigadores esclarecem que este procedimento não deve ser um motivo de alarme para as mulheres. “É ainda incerto o papel exato da flora intestinal no recém-nascido e quais os fatores que a alteram. Por isso, consideramos que este estudo não deve impedir que as mulheres façam uma cesariana”, conclui.







A investigação foi realizada durante sete anos e publicada no jornal Nature. Os investigadores analisaram mais de 1.500 amostras fecais de aproximadamente 600 bebés e 175 mães.







Novos dados contradizem estudos anteriores

Estudos prévios indicavam que a flora intestinal dos bebés de parto pélvico era influenciada pelas bactérias que eles ingeriam no canal vaginal, durante o parto. Contudo, os estudos mais recentes revelaram que o conjunto de microrganismos dos bebés de parto natural não advém das bactérias vaginais, mas sim do intestino da mãe – o que se presume que ocorra durante o momento do nascimento.







Face aos novos dados, começou-se a colocar em causa a pertinência da prática de envolver os bebés nascidos por cesariana nas bactérias vaginais da mãe, após o nascimento.







Do útero para o mundo

Ao estarem no útero materno, os bebés encontram-se num ambiente totalmente estéril.





Segundo os especialistas, no preciso momento em que deixam esse ambiente, os recém-nascidos começam a ser inundados por bactérias que rapidamente colonizam os seus intestinos.







Logo, conclui-se que aquilo que define o sistema imunitário do bebé é o primeiro contacto do mesmo com o mundo cá fora, e a forma como esse primeiro contacto ocorre.





Dada a limitação da informação recolhida, a equipa de investigadores quer expandir o número de bebés analisados, incluindo bebés que tenham nascido em casa.Para Peter Brocklehurst, professor de Saúde Feminina na Universidade de Birmingham, este sempre foi um processo controverso. Contudo, graças à atual investigação, “finalmente” verificou-se que “não existem evidências biológicas de que este processo seja eficaz”.No entanto, os mecanismos que explicam o facto da exposição precoce às bactérias favoráveis influenciar a atividade imunitária dos bebés ainda estão por descobrir. Assim, não é aconselhado que os pais tentem dar aos bebés de cesariana uma dose artificial de bactérias intestinais maternas, esclarece Brocklehurst.