Beirute. Número de mortos e feridos continua a aumentar

As equipas de regaste continuam nos locais mais atingidos para procurarem, entre os escombros, as pessoas dadas como desaparecidas desde a enorme explosão em Beirute, sentida a mais de 200 quilómetros de distância.



As autoridades acreditam que o número de vítimas mortais, que esta quinta-feira se fixa em 137, possa ainda subir, assim como o número de feridos, neste momento tão elevado que levou à sobrelotação dos hospitais da cidade.







Em Beirute as tensões encontram-se elevadas, com a população a expressar descontentamento para com o Governo, acusando-o de negligência, depois de o Presidente Michel Aoun ter avançado que a causa mais provável da explosão foi o armazenamento, durante seis anos e sem condições de segurança, de 2750 toneladas de nitrato de amónio num armazém do porto da capital.



“Sempre soube que somos liderados por pessoas incompetentes, por um Governo incompetente. Mas o que fizeram agora é absolutamente criminoso”, lamentou à BBC uma libanesa num hospital de Beirute após ter ficado ferida com a explosão.











Ao todo estão disponíveis 42 operacionais com competências na emergência médica, na análise do ar e em atividades de busca e salvamento em estruturas colapsadas.

Portugal juntou-se, entretanto, aos países que estão a ajudar o Líbano após o incidente, passando a integrar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. A Proteção Civil portuguesa está pronta para enviar, a qualquer momento, até quatro equipas de ajuda para Beirute.





(em atualização)