A tradição judaica exige que um corpo seja enterrado inteiro para honrar a imagem de Deus. Os corpos dos reféns poderão estar contudo soterrados nos escombros das cidades de Gaza e a decomposição poderá dificultar as operações.

A admissão vem tarde, mas fazê-la antes poderia prejudicar o esforço de guerra.





O governo israelita está ciente há meses de que o Hamas pode não saber a localização ou não conseguir recuperar os restos mortais de alguns dos reféns falecidos.

A angústia das famílias

Foi a primeira vez que o líder israelita reconheceu que,Quinta-feira, ao anunciar a libertação dos reféns "na segunda ou na terça-feira", o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que poderá ser difícil recuperar no imediato todos os restos mortais que morreram em cativeiro, "porque".Quando a guerra eclodiu há dois anos, após o ataque do Hamas a Israel que resultou no sequestro de 251 pessoas, incluindo muheres,, trazendo-os de volta para Israel.Esta sexta-feira, com o início da aplicação de um novo acordo de cessar-fogo proposto por Trump e aceite pelas partes, sob mediação, Benjamin Netanyahu afirmou que cumpriu a promessa então feita às famílias.O primeiro-ministro de Israel prometeu que "não iremos desistir de ninguém". "E realmente, todos os reféns regressarão para junto de nós. Nos próximos dias, se Deus quiser, traremos todos", disse.Aos microfones da CNN, o pai de um dos reféns, americano, reconheceu que a incerteza e a antecipação para saber se o seu filho, Itay, está vivo ou morto, é terrível e continua a pesar sobre toda a família.Um pesadelo é vivido por todos os que esperam por notícias.Em comunicado, a família do estudante nepalês Bipib Joshi, raptado a 7 de outubro de 2023, disse serAs autoridades admitiram ignorar o estado de Joshi e de um outro refém. Netanyahu referiu que continuam "20 reféns vivos e 28 estão mortos"."Estes são dias tensos e complexos para todos nós; dias de tremenda alegria, ansiedade, antecipação e tristeza", acrescentou a família do jovem nepalês."Sentimo-nos rodeados de amor e apoio, mas pedimos gentilmente que a privacidade da família e o nosso desejo de aguardar notícias em silêncio sejam respeitados", disseram ao concluir o comunicado. "Agradecemos a vossa abertura de coração. Por favor, rezem connosco por boas notícias".