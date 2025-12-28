Mundo
Benjamin Netanyahu vai reunir-se amanhã com Donald Trump
Na agenda da reunião estará a segunda fase do cessar-fogo em Gaza. Este será o quinto encontro entre os dois líderes nos Estados Unidos desde o regresso de Trump à Casa Branca, há um ano.
Foto: Evelyn Hockstein - Reuters
Nas últimas 48 horas, três corpos foram levados para hospitais do enclave.
O conflito entre o Hamas e Israel já provocou 242 mil vítimas desde outubro de 2023: as autoridades de saúde falam em quase 71 mil mortos e mais de 170 mil feridos.