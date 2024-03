Reuters

O Presidente dos Estados Unidos entende que Israel tem o direito de atacar o Hamas mas deve também ter cuidado com as vítimas inocentes. Este sábado, numa entrevista a um canal de televisão, Joe Biden primeiro disse que uma invasão de Israel a Rafah seria uma linha vermelha. Logo a seguir, disse o contrário. Afirmou que os Estados Unidos não têm linhas vermelhas com Israel.