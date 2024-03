Biden recebe líderes do Japão e das Filipinas em abril

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, o presidente filipino, Ferdinand Marcos, e Joe Biden vão defender, em conjunto, "uma visão partilhada para um Indo-Pacífico livre e aberto", afirmou a porta-voz do executivo norte-americano Karine Jean-Pierre, em comunicado divulgado na segunda-feira, numa referência à China.

O crescente poder da China na região é uma fonte de preocupação para os EUA e muitos dos aliados, levando-os a reforçar a cooperação.

A cimeira vai realizar-se no dia seguinte à visita de Estado de Kishida a Washington. E Biden vai receber Marcos para conversações bilaterais, no final da reunião tripartida.

O anúncio foi feito quando o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, realiza uma visita a Manila, numa viagem que reafirma o "compromisso inabalável" dos Estados Unidos com as Filipinas, de acordo com o Departamento de Estado norte-americano.

A China acusou recentemente Washington de utilizar as Filipinas como "um peão" no mar do Sul da China, na sequência de vários incidentes em torno de ilhotas disputadas pelos dois países asiáticos.

Em abril, "os líderes vão reafirmar as alianças sólidas entre os Estados Unidos e as Filipinas, e entre os Estados Unidos e o Japão", declarou Karine Jean-Pierre, na mesma nota.

O Japão espera que as conversações promovam uma "ordem internacional livre e aberta baseada no Estado de direito", indicou o porta-voz do Governo japonês, Yoshimasa Hayashi.