Biden recusa proposta de Trump para manter confidencialidade de documentação sobre invasão ao Capitólio

Donald Trump tentou que o privilégio executivo, que permite que um presidente mantenha a confidencialidade de certas informações e documentos, fosse acionado para impedir que os Arquivos Nacionais dos Estados Unidos entregassem documentos sobre o ataque de 6 de janeiro. Mas Joe Biden recusou o pedido do antecessor garantindo a transferência da documentação à comissão de inquérito da Câmara dos Representantes responsável pela investigação à invasão do Capitólio.





"O presidente está empenhado em garantir que algo do género nunca mais volte a acontecer, e é por isso que o Governo está a cooperar com as investigações", disse em conferência de imprensa a assessora da Casa Branca, Jen Psaki.



Segundo a assessora, Biden autorizou os Arquivos Nacionais, uma agência do Governo norte-americano que mantém documentação do período da Presidência de Trump, a entregar uma primeira parte dos documentos solicitados pela comissão de investigação.



"O presidente determinou que a invocação de privilégio executivo não será garantida para o primeiro conjunto de documentos da Administração Trump que nos foram fornecidos pelos Arquivos Nacionais", acrescentou Psaki.





Psaki afirmou ainda que "este será um processo contínuo e este é apenas o primeiro conjunto de documentos". Por isso, "as questões de privilégio" serão avaliadas "caso a caso, mas o Presidente também deixou claro que acredita ser de extrema importância para o Congresso e para a população norte-americana ter uma visão completa do que aconteceu naquele dia para evitar que aconteça de novo".





A equipa jurídica de Trump, por seu lado, tentou ocultar alguns dos pedidos invocando o privilégio executivo. Mas numa carta dirigida aos Arquivos Nacionais, o advogado da Casa Branca, Dana Remus, escreveu que "trata-se de circunstâncias únicas e extraordinárias" e os documentos "refletem sobre os eventos dentro da Casa Branca a 6 de janeiro, sendo necessários à comissão de investigação para compreender os factos envolvidos com o sério ataque às operações do Governo Federal desde a Guerra Civil".





Os congressitas à frente da comissão ameaçaram processar pessoas próximas do ex-Presidente por se recusarem a colaborar no caso.



A "comissão especial" da Câmara dos Representantes foi criada para avaliar o papel desempenhado por Donald Trump no ataque – liderado pelos seus apoiantes – à sede do Congresso norte-americano, quando os congressistas certificavam a vitória presidencial de Joe Biden.











Como Psaki observou, o Congresso norte-americano "está a investigar um dia negro" da democracia, "contexto importante" para a investigação.

Especialistas jurídicos, citados pelo Guardian , consideram que os esforços de Trump para ocultar os documentos "dificilmente terão sucesso".

"Jogo político"





Na sexta-feira, Donald Trump confirmou ter reivindicado formalmente, através de uma carta aos Arquivos Nacionais, o privilégio executivo sobre cerca de 50 documentos solicitados pela comissão de investigação.



"Em casos como este, em que o Congresso se recusou a conceder tempo suficiente para realizar uma revisão completa, há uma longa tradição bipartidária de afirmações protetoras de privilégio executivo destinadas a garantir a capacidade de fazer uma afirmação de privilégio final, se necessário , sobre algum ou todo o material solicitado", escreveu o antigo presidente.



No documento, Trump acrescentou que os "democratas de esquerda radical" estavam a fazer um "jogo político" e "a tentar mais uma vez usar o Congresso para perseguir os seus opositores políticos".



Embora sem provas, Trump acusa o Congresso de tentar "usar o poder do Governo para silenciar 'Trump' e nosso movimento Make America Great Again, a maior realização desse tipo de todos os tempos".



"É outra grande distração, porque Biden e os democratas não querem que se veja o que os EUA estão a perder com a incompetência deles".





Já na quinta-feira, Donald Trump deu a conhecer que pretendia invocar o privilégio executivo na investigação do Congresso sobre a invasão do Capitólio, segundo revelou uma carta enviada pelos advogados do ex-Presidente norte-americano.



A carta, que foi enviada para algumas testemunhas notificadas pela comissão de inquérito da Câmara dos Representantes, deixa claro que Donald Trump estaria a preparar a invocação de privilégio executivo para proteger as comunicações presidenciais de serem partilhadas com o Congresso.



Os representantes do antigo Presidente dos EUA não responderam aos pedidos de reação até ao momento.



O ex-chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, o ex-vice-chefe de gabinete Dan Scavino, o ex-funcionário do Departamento de Defesa, Kashyap Patel ou o ex-conselheiro Steve Bannon já foram intimados pela comissão de investigação, formada durante o verão.