Bielorrússia ameaça responder às novas sanções com medidas "severas e assimétricas"

No documento assinado pelos aliados ocidentais, são feitas duras críticas à atuação do regime do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e promessas de duras sanções económicas, acusando Lukashenko de estar a usar os migrantes como armas políticas contra o Ocidente.", escreveram os aliados.. "A profundidade do absurdo desta decisão começa a desafiar toda a lógica", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia em comunicado.

Minsk ameaçou ainda retaliar com "medidas severas e assimétricas, mas adequadas".

Num comunicado do Departamento de Estado norte-americano, o chefe da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, lembra que esta é a terceira vez que os aliados agem de forma concertada contra a Bielorrússia, acusando Lukashenko de "desrespeito pelos direitos humanos".O Departamento de Tesouro dos EUA anunciou que tem como alvo 20 indivíduos e 12 organizações próximas do regime de Lukashenko, acusados de ter "facilitado a passagem (...) de migrantes para dentro da UE" e de ter "participado em atos de repressão contra os direitos humanos e a democracia".

Do lado europeu, a lista de sanções da UE foi hoje oficialmente alargada a 28 funcionários e entidades, incluindo a companhia aérea nacional Belavia.

Na declaração conjunta, os aliados apelam ainda à "libertação incondicional e sem demora" dos quase 900 presos políticos, bem como a "implementação das recomendações da missão de peritos independentes, ao abrigo do Mecanismo de Moscovo da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE)".A UE acusa a Bielorrússia de criar artificialmente a atual crise migratória ao atrair pessoas, sobretudo do Médio Oriente, com a promessa de entrada fácil da Europa - uma retaliação às sanções impostas pela União Europeia ao regime de Lukashenko.

Desde o início de 2021, mais de 11.500 migrantes foram detidos na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, cerca de cinco mil foram deportados e pelo menos 13 morreram.