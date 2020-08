Bielorrússia. Vídeo de Tikhanovskaia foi gravado sob ameaça

No vídeo, divulgado na conta da Belta na rede social Telegram, que não está datado e que parece ter sido gravado num gabinete, Tikhanovskaia lê, numa voz monocórdica, um texto em que apela "ao respeito pela lei" e para que "não se saia às ruas".

"Consideramos que este vídeo foi gravado sob pressão das forças de segurança", reagiu à imprensa Maria Kolesnikova, aliada próxima da opositora, que, entretanto, se refugiou na Lituânia.

Sentada em um sofá preto, com uma janela atrás tapada com persianas verticais, Tikhanovskaia, 37 anos, nunca chega a olhar para a câmara.

Antes da difusão do vídeo, Tikhanovskaia já tinha divulgado um outro, olhando diretamente para a câmara depois de ter deixado a Bielorrússia com destino à Lituânia, sem que tenha feito qualquer apelo para as pessoas renunciarem aos protestos.

Segundo a equipa técnica da candidata da oposição nas eleições presidenciais de domingo, o vídeo divulgado pela Belta foi provavelmente gravado na noite de segunda-feira, quando a opositora foi retida durante várias horas da sede da Comissão Eleitoral Central (CEC).

"Esteve sozinha durante três horas com representantes das forças de segurança. [...] Nessas condições, qualquer pessoa que tivesse o marido na prisão teria gravado um vídeo assim", frisou Kolesnikova.

No primeiro vídeo, divulgado hoje pela própria opositora, Tikhanovskaia, que obteve cerca de 10% dos votos, referiu ter tomado a "decisão difícil" de abandonar a Bielorrússia, numa altura em que ocorre uma repressão a um movimento de protesto contra umas eleições presidenciais muito contestadas no país.

"Tomei a decisão sozinha [...] e sei que muitos me condenam, muitos me compreendem, muitos me odeiam", afirmou Tikhanovskaia, candidata presidencial que, em várias semanas, mobilizou, para surpresa geral, multidões contra o regime de Alexander Lukashenko, vencedor da votação de domingo (cerca de 80% dos votos) e no poder há 26 anos.

"Penso que esta campanha [presidencial] me endureceu e deu-me a força toda para a conseguir suportar. Mas continuo a ser uma mulher frágil, tal como no início [da campanha]", prosseguiu Tikhanovskaia, que surge com uma cara cansada num vídeo publicado pelo órgão de comunicação social `online` bielorrusso Tut.by

"As crianças, os filhos, são o que há de mais importante na vida", acrescentou a candidata da oposição unificada que, por questões de segurança, enviou os dois filhos para o estrangeiro, temendo pressões do poder.

Debutante na política, Tikhanovskaia surgiu na corrida presidencial o marido, Serguei, um "videoblogger" detido em maio.

Na segunda-feira, Tikhanovskaia impugnou na Comissão Eleitoral Central (CEC) os resultados "fraudulentos" da votação, após o que abandonou o país e se refugiou na Lituânia.

"Svetlana Tikhanovskaia está a salvo, está na Lituânia", escreveu hoje no Twitter o ministro dos Negócios Estrangeiros lituano, Linas Linkevicius.

Fonte do gabinete do Presidente lituano, Gitanas Nauseda, disse, por seu lado, que Tikhanovskaia "está a descansar".

"O Gabinete do Presidente está em contacto permanente com Svetlana Tikhanovskaia, que chegou à Lituânia. Está atualmente a repousar", declarou à agência noticiosa France-Presse (AFP) Antanas Bubnelis, porta-voz de Nauseda.

A Lituânia, Estado membro da União Europeia (UE) e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), integrou a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e é frequentemente refúgio de figuras da oposição bielorrussa e russa.

A recusa dos resultados eleitorais está a traduzir-se numa onde de protestos contra o regime de Lukashenko, no poder desde 1994 (há 26 anos). Os protestos fizeram pelo menos um morto e um número indeterminado de feridos.

Lukashenko, que defendeu a atuação das forças da polícia antimotim, acusou a oposição de planear tomar o controlo de edifícios públicos e denunciou que os protestos estão a ser patrocinados por países estrangeiros, como a República Checa e a Polónia.



Nas redes sociais bielorrussas foi publicado um apelo à realização de uma greve geral no país a partir do meio-dia local, enquanto os Estados Unidos e vários países europeus pediram às autoridades de Minsk para se absterem de recorrer à força contra os manifestantes.Mais de dois mil detidos "Em todo o país foram detidas mais de duas mil pessoas, entre outros motivos, pela participação em atos não autorizados", referiu o Ministério do Interior da Bielorrússia em comunicado.



As principais manifestações mais participadas, indica a mesma nota, decorreram em Minsk, Brest, Moguiliov e Novopolotsk.



Segundo as forças da ordem, durante as manifestações registaram-se agressões contra os agentes tendo 21 polícias ficado feridos.



As eleições presidenciais de domingo são consideradas fraudulentas e desencadearam uma vaga de protestos contra o governo.



Oficialmente morreu um manifestante na segunda-feira.



No dia após as eleições, o Ministério do Interior informou que três mil pessoas foram detidas, entre as quais, jornalistas russos e bielorrussos.