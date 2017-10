Bilionário Tom Steyer faz campanha de 10 milhões de dólares para impeachment de Donald Trump

RTP23 Out, 2017, 14:37 | Mundo

Apesar de um impeachment não ser algo que é decidido pelo eleitorado, Tom Steyer pede aos americanos para assinar a petição, chamando a atenção dos representantes no Congresso, que são os responsáveis por poder acusar o Presidente.



O doador democrático fornece várias razões pelas quais considera que o atual Presidente dos Estados Unidos deve ser alvo de impeachment, tais como a obstrução à justiça, o facto de estar a retirar dinheiro a governos estrangeiros e tentar fechar órgãos de comunicação social que tentam desvendar a verdade sobre ele.



Tom Steyer diz que os motivos referidos acima são "mais do que suficientes" para instaurar um pedido de impeachment a Donald Trump e que “o Congresso já realizou impeachment a outros presidentes por muito menos”.



Recorda a destituição de ex-diretor do FBI James Comey a 9 de maio de 2017. Afirma que na altura Trump obstruiu a justiça, pois tentou deliberadamente impedir o desenvolvimento de uma investigação judicial.



“Junta-te a nós e diz aos membros do Congresso que têm uma responsabilidade moral para parar o que é política e começar a fazer o que é correto”, refere Tom Steyer no anúncio.



Trump threatens our Constitution, our freedoms, and our lives. It’s time to begin impeachment proceedings. Join us. https://t.co/L5Azj0p6oA pic.twitter.com/rqQkt2aMn8 — Tom Steyer (@TomSteyer) 20 de outubro de 2017

“Quero que os americanos entendam que a voz deles ainda é o poder mais valioso deste país”, afirma Tom Steyer, em entrevista à CNN.O bilionário defende que é necessário “dar voz aos Estados Unidos da América, porque os americanos e democratas sabem que Trump é realmente um perigo para a saúde e segurança do país”.Devido à tentativa depor parte de Tom Steyer, o jornalveio questionar se a campanha publicitária contra o Presidente fazia parte de uma estratégia do bilionário para construir uma marca política. Para o jornal, posicionou-se como “último anti-Trump”, atingindo “democratas fora da Califórnia desesperados por ter alguém que os resgate do pesadelo político atual”.Quando questionado pela CNN sobre a situação referida pelo, o bilionário explicou que não coloca fora de questão a possibilidade de concorrer a um cargo político, no entanto, considera que o mais urgente é retirar Donald Trump do poder.Referindo-se a ele mesmo como “cidadão comum” na campanha publicitária, Tom Steyer pede aos representantes no Congresso que façam o que é moral e trabalhem para derrubar Trump, que a seu ver é um “perigo claro e presente, mentalmente instável e armado com armas nucleares”.Até à data a petição de Tom Steyer para instaurar um pedido depara Donald Trump teve 1.227.337 assinaturas na página oficial da petição.