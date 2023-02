Blinken adia viagem à China após incidente com balão espião

De acordo com as autoridades norte-americanas, Antony Blinken não quis cancelar a visita, mas decidiu adiar a viagem ao país para impedir que o incidente do balão espião dominasse os encontros bilaterais com os responsáveis chineses.

A decisão foi confirmada por um responsável norte-americano à agência Reuters.







O secretário de Estado norte-americano deveria reunir-se com o homólogo chinês e possivelmente com o presidente, Xi Jinping.







As autoridades chinesas já vieram esclarecer que o balão em causa é usado para investigação meteorológica e que se desviou da rota devido ao mau tempo.







Em comunicado, o Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros "lamenta" o incidente e diz que irá trabalhar com os Estados Unidos para esclarecer o problema.







Os Estados Unidos e o Canadá detetaram um balão de vigilância a sobrevoar o espaço aéreo dos dois países , com Washington a afirmar estar muito seguro de que o aparelho é chinês.





As autoridades norte-americanas acrescentam que o objeto foi vigiado durante alguns dias, mas que decidiram não o abater por razões de segurança. Também o departamento de defesa nacional do Canadá revelou que tinha detetado um balão de vigilância que estava “a monitorizar um potencial acidente.





O objeto sobrevoou as ilhas Aleutas do Alasca através do Canadá antes de desaparecer sobre a cidade de Billings, no Estado de Montana.