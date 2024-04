Blinken discute na Arábia Saudita cessar-fogo em Gaza

depois do ataque em território israelita do grupo islamita palestiniano Hamas, de 7 de outubro de 2023, disse o Departamento de Estado norte-americano a propósito da visita.Discutir formas de alcançar uma paz duradoura na região, inclusive através de um caminho para um Estado palestiniano independente acompanhado de garantias de segurança para Israel é outro dos focos desta deslocação de Blinken.Na agenda de Blinken consta, entre outros itens, a participação numa reunião de ministros do Conselho de Cooperação do Golfo, organização que reúne seis países da Península Arábica, incluindo o Qatar, que desempenha um papel mediador entre Israel e o Hamas.